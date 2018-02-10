Facebook выделит создателям сообществ гранты на 10 млн долларов

Пять создателей смогут получить для финансирования своих проектов до $1 млн каждый.

Компания Facebook объявила о запуске программы грантов на общую сумму в $10 млн, сообщает ТАСС.

Средства будут предоставлены создателям успешных групп в социальной сети, сообщается в опубликованном в пятницу пресс-релизе компании.

Пять особо выдающихся создателей сообществ смогут получить для финансирования своих проектов до $1 млн каждый. Еще около 100 администраторам групп будут вручены гранты на сумму до $50 тыс. Согласно пресс-релизу, об инициативе объявили в пятницу на саммите сообществ Facebook в Лондоне.

"Мы ищем сообщества, которые имеют значение для людей, состоящих в них. Мы находимся в поиске инициатив, которые оказывают позитивное воздействие, а также сообществ, которые включают как онлайн-компоненты, так и компоненты, выходящие за рамки сети", - заявила глава отделения Facebook, отвечающего за группы и сообщества, Дженнифер Далски, слова которой приводит агентство Reuters.

Далски добавила, что конкурс на получение грантов открыт для администраторов групп со всего мира. Победители будут выбраны комиссией, состоящей из независимых экспертов и сотрудников Facebook.

В июне 2017 года основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что новой миссией компании является "объединение мира". Цукерберг поставил перед социальной сетью цель помочь миллиардам людей присоединиться к различным сообществам по интересам.

Facebook была основана в феврале 2004 года Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. На сегодняшний день ежемесячная аудитория соцсети превышает 2 млрд пользователей во всем мире.

Фото: ITC.ua