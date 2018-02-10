Месси может приехать на товарищеский матч в Астану

Сборные Казахстана и Аргентины могут сыграть в товарищеском матче 4 июня, сообщает Sports.kz

Более того, по информации газеты AS, эта встреча может пройти в Астане. Отметим, что 4 июня — окончательный срок подачи заявок от команд, принимающих участие в чемпионате мира-2018. Поэтому главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли может вызвать на этот матч как расширенный состав — от 30 до 35 игроков, так и «урезанную» версию — 23 игрока.

На чемпионате мира в России Аргентина сыграет в одной группе с командами Исландии, Хорватии и Нигерии. Подопечные Сампаоли — одни из фаворитов турнира, по мнению букмекерской конторы 1XBET — коэффициент 10 (пятое место среди всех сборных).

Фото: goal.com