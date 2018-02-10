Жители ВКО получили пожизненный срок за расстрел бизнесмена и его отца

Пожизненное лишение свободы получили фигуранты нашумевшего убийства в Кокпектинском районе ВКО, пишет Zakon.kz со ссылкой на altaynews.kz.

Пожизненный срок получили жители района Расул Искаков и Сунгат Сафаев, совершившие ночное разбойное нападение на семью оралманов из Китая. Третьего участника преступления, выполнявшего роль водителя, Ивана Федотова приговорили к семи годам лишения свободы.

«Преступники буквально расстреляли главу семейства и его отца, тяжелейшие травмы нанесли супруге погибшего, - говорит председательствующий судья Людмила Побияха. - В доме также находились бабушка и двое детей. Напавшие Искаков и Сафаев обмотали скотчем истекающую кровью женщину и бабушку, а детей закрыли в дальней комнате и открыли газовый баллон. Преступники надеялись, что так они избавятся от свидетелей».

Выжить детям и женщинам удалось только благодаря матери погибшего. Обмотанная скотчем, она скатилась с кровати, которую преступники облили отработанным маслом, и, перекатываясь по полу, добралась до газового баллона. Таким образом удалось спасти оставшихся родственников.

Нападение на семью бизнесмена преступники готовили заранее, убивать не планировали, единственная их цель - завладеть денежными средствами.

Исковые требования обвинения судом удовлетворены не в полной мере. В интервью журналистам родственники погибших заявили, что такой приговор слишком мягок и они требуют расстрела для всех троих участников нападения.

Со слов председательствующего судьи, вынесенное для двоих фигурантов пожизненное заключение является наивысшим сроком в Казахстане. Смертную казнь применяют к террористическим преступлениям, но в Казахстане на нее объявлен мораторий.

Семья пострадавших приехала в Казахстан из Китая, а по законам Поднебесной такие преступления караются расстрелом. Сегодня приговор озвучен. Он не вступил в законную силу и в течение 15 дней его можно обжаловать.

Фото: altaynews.kz