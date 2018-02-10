Анонс выступлений казахстанцев на Олимпиаде-2018 10 февраля
9 февраля выступили фристайлисты: Дмитрий Рейхерд, Павел Колмаков и Юлия Галышева с первой попытки прошли квалификацию.
Вашему вниманию представлено расписание выступления казахстанских спортсменов на Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане (Южная Корея) 10 февраля, сообщает Sports.kz.
13:15 Лыжные гонки. Скиатлон. Женщины. 7,5+7,5 километров (Елена Коломина, Анна Шевченко, Валерия Тюленева)
16:00 Шорт-трек. Мужчины. 1500 метров (Денис Никиша, Нурберген Жумагазиев)
16:10 Санный спорт. Мужчины. Одиночные сани (Никита Копыренко)
16:44 Шорт-трек. Женщины. 500 метров (Анастасия Крестова)
17:15 Биатлон. Женщины. Спринт. 7,5 километров (Галина Вишневская, Дарья Климина, Ольга Полторанина, Елизавета Бельченко, Алина Райкова)
17:21 Шорт-трек. Мужчины. 1500 метров. Полуфиналы
18:22 Шорт-трек. Мужчины. 1500 метров. Финалы
Напомним, 9 февраля выступили фристайлисты: Дмитрий Рейхерд, Павел Колмаков и Юлия Галышева с первой попытки прошли квалификацию. Аяулым Амренова проведет вторую попытку 11 февраля.
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Фото: SPORTS.KZ