Анонс выступлений казахстанцев на Олимпиаде-2018 10 февраля

10 февраля 2018, 06:14

9 февраля выступили фристайлисты: Дмитрий Рейхерд, Павел Колмаков и Юлия Галышева с первой попытки прошли квалификацию.

Вашему вниманию представлено расписание выступления казахстанских спортсменов на Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане (Южная Корея) 10 февраля, сообщает Sports.kz.

13:15 Лыжные гонки. Скиатлон. Женщины. 7,5+7,5 километров (Елена Коломина, Анна Шевченко, Валерия Тюленева)

16:00 Шорт-трек. Мужчины. 1500 метров (Денис Никиша, Нурберген Жумагазиев)

16:10 Санный спорт. Мужчины. Одиночные сани (Никита Копыренко)

16:44 Шорт-трек. Женщины. 500 метров (Анастасия Крестова)

17:15 Биатлон. Женщины. Спринт. 7,5 километров (Галина Вишневская, Дарья Климина, Ольга Полторанина, Елизавета Бельченко, Алина Райкова)

17:21 Шорт-трек. Мужчины. 1500 метров. Полуфиналы

18:22 Шорт-трек. Мужчины. 1500 метров. Финалы

Напомним, 9 февраля выступили фристайлисты: Дмитрий Рейхерд, Павел Колмаков и Юлия Галышева с первой попытки прошли квалификацию. Аяулым Амренова проведет вторую попытку 11 февраля.

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Фото: SPORTS.KZ


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