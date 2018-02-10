Американский болельщик развернул российский флаг на открытии Олимпиады

Филип Вахуда из Окленда беспрепятственно пронёс триколор с изображением орла и надписью «Россия» и развернул его прямо на трибунах.

Болельщик из США развернул российский триколор на трибуне во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане, сообщает RT.

Американский болельщик пришёл на церемонию открытия Олимпиады с флагом России https://t.co/8rPkc3EBai pic.twitter.com/8zTzV8t2pU — RT на русском (@RT_russian) 9 февраля 2018 г.

Филип Вахуда из Окленда беспрепятственно пронёс триколор с изображением орла и надписью «Россия» и развернул его прямо на трибунах.

«Я хочу поддержать Россию, потому что ей не позволили послать на Олимпиаду многих сильных спортсменов, таких как Виктор Ан и Антон Шипулин. Я считаю, что они должны были выступить здесь», — объяснил американец RT.

Ранее команду олимпийских атлетов из России встретили аплодисментами на церемонии открытия ОИ-2018.

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Фото: Twitter