Арман Ашимов благодаря нокауту стал «временным чемпионом» M-1 Challenge

Арман Ашимов стал открытием лиги М-1 Global в 2017 году.

Казахстанский боец Арман Ашимов провел титульный бой на турнире по смешанным единоборствам M-1 Challenge 87 в Санкт-Петербурге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Федерацию ММА Казахстана.

Первый раунд соперники присматривались друг к другу, щупая слабые места. Арман «расстреливал» финского бойца Микаэля Силандера точными ударами в корпус. В конце первого раунда Микаэлю все-таки удалось провести слэм и уложить Армана на канвас, однако звук гонга не позволил финскому бойцу ничего сделать. Во втором раунде Арман в привычной манере нокаутировал Силандера и забрал, пусть временный, но чемпионский пояс себе.

Арман Ашимов стал открытием лиги М-1 Global в 2017 году, когда матчмейкеры промоушна, по рекомендации вице-президента Федерации ММА Казахстана Асылбека Дюсенова, пригласили Армана провести бой против непобежденного Гаджимурада Алиева. Тогда Ашимов завершил бой ярчайшим нокаутом, после чего ему незамедлительно был предложен контракт. Второй поединок казахстанского панчера против бразильского бойца Родриго Мелонио также закончился нокаутом.

Теперь Арману предстоит бой за объединение поясов против действующего чемпиона Александра Доскальчука, который из-за травмы выбыл из строя.

Фото: Федерация ММА Казахстана