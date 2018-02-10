Первоначально в отделе образования Темиртау рассказали, что на телефоне у ребенка была открыта деструктивная игра.

В Карагандинской области второй за эту неделю случай детского самоудушения. На этот раз таким способом ушла из жизни 10-летняя Ксения Белозёрова из Темиртау. Спортсменка и активистка повесилась на красном шарфе в своей комнате, передает Zakon.kz со ссылкой на 31 канал.

Первоначально в отделе образования Темиртау рассказали, что на телефоне у ребенка была открыта деструктивная игра. Но педагоги отказались от этой версии.

В школе, где училась Ксюша Белозерова, рядом с ее фото – письма от ее одноклассников. 10-летняя ученица 5 класса темиртауской первой школы умерла 8 февраля примерно в 4 часа дня, играя в своей комнате.

– Девочки с ее класса говорят, что никаких таких тем она не затрагивала, была, как обычно, весела, разговорчива. Никаких предпосылок. У нее даже не было личного телефона, если предполагать, что она была, как это касается, - рассказала зам. директора по воспитательной работе средней школы № 1 Жанна Исмаилова.

В школе Ксюшу характеризуют как активистку. Училась хорошо, занималась тяжелой атлетикой. Накануне написала контрольную. В момент трагедии дома были мама и остальные дети – их в семье трое. Обнаружили тело девочки, по словам родных, через пару минут после случившегося. Родные предполагают, что это просто несчастный случай.

– Спрыгивала и нечаянно. Из двух шарфов делала качели себе. И за секунду полностью передавило артерию. Не успели спасти, - поделилась тетя покойной Наталья Мычковская.

Накануне руководитель отдела образования Темиртау рассказывал, что в телефоне у девочки была открыта страница с суицидной игрой, но родственники Ксении это опровергают. Телефон был мамин, и игры, по их словам, никакой не было.

– После случая суицида в Караганде мы заострили внимание наших руководителей школ на том, чтоб усилить работу по предупреждению суицида. Были проведены совещания директоров. Все классруки должны были провести беседы на тему интернет-игр. В данный момент мы не можем сказать, что именно это является причиной, - заявил руководитель отдела образования г.Темиртау Есентай Ашимов.

Однако с учитывая, что это уже второй случай самоудушения среди школьниц на этой неделе, ситуация настораживает. 3 февраля в Караганды на розовой ленте повесилась 13-летняя Настя Изотова – еще один ребенок из благополучной семьи, она тоже занималась спортом. Во время гибели, как и в случае с Ксюшей, дома была вся семья. Но ее родственники уверены, что на девочку оказал влияние сверстник.

Начато досудебное расследование по ст. 105 часть 1 УК РК ,т.е. доведение до самоубийства.

Похороны Ксюши Белозеровой пройдут в понедельник. Педагоги просят родителей усилить бдительность и проверить, какие сайты посещают дети..

Фото: politiko.al