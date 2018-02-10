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В Мексике похитили контейнер с радиоактивными материалами

10 февраля 2018, 08:35

Контейнер был украден из перевозившего его автомобиля в штате Гуанахуато 8 февраля.

В Мексике объявлена тревога сразу в семи штатах после похищения неизвестными контейнера с радиоактивными веществами, сообщает РИА Новости со ссылкой на национальную службу гражданской обороны латиноамериканской страны.

Контейнер был украден из перевозившего его автомобиля в штате Гуанахуато 8 февраля. С тех пор его местонахождение неизвестно, а поиски ведутся как в Гуанахуато, так и в штатах Керетаро, Халиско, Мичоакан, Сан-Луис-Потоси, Агуаскальентес и Сакатекас.

Специалисты предупреждают об особо опасном для человеческого здоровья характере груза и просят ни в коем случае не открывать контейнер, иначе последствия для имевших контакт с материалами могут быть плачевными.

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Знаменский


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