Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Лас-Вегасе умер "основатель" хип-хопа

10 февраля 2018, 08:46

Уточняется, что смерть наступила в результате сердечного приступа.

Один из пионеров хип-хопа рэпер Кевин Смит, выступавший под псевдонимом Lovebug Starski, скончался в Лас-Вегасе в возрасте 57 лет, передает РИА Новости.

Уточняется, что смерть наступила в результате сердечного приступа.

Смит выступал на вечеринках в Бронксе в конце 1970-х годов, а в 1980-х записал такие хиты, как Amityville (The House on the Hill), Do the Right Thing и You’ve Gotta Believe.

Считается, что именно Смиту принадлежит авторство слова "хип-хоп", которое позднее стало названием музыкального жанра. Предположительно, он использовал их, когда читал рэп для призванного на военную службу друга: слова hip, hop применяются в армии США во время маршировки.

Фото: CC BY 3.0 / Lasvegaslover / Лас-Вегас, штат Невада, США


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...