В Лас-Вегасе умер "основатель" хип-хопа

Один из пионеров хип-хопа рэпер Кевин Смит, выступавший под псевдонимом Lovebug Starski, скончался в Лас-Вегасе в возрасте 57 лет, передает РИА Новости.

Уточняется, что смерть наступила в результате сердечного приступа.

Смит выступал на вечеринках в Бронксе в конце 1970-х годов, а в 1980-х записал такие хиты, как Amityville (The House on the Hill), Do the Right Thing и You’ve Gotta Believe.

Считается, что именно Смиту принадлежит авторство слова "хип-хоп", которое позднее стало названием музыкального жанра. Предположительно, он использовал их, когда читал рэп для призванного на военную службу друга: слова hip, hop применяются в армии США во время маршировки.

Фото: CC BY 3.0 / Lasvegaslover / Лас-Вегас, штат Невада, США