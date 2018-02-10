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Какая погода ждет казахстанцев 10 февраля

10 февраля 2018, 09:28

Местами возможны туман, усиление ветра.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на северо-западе республики ожидается снег, на юге и в центре - местами небольшой снег. На остальной территории Казахстана сохранится погода без осадков, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Местами возможны туман, усиление ветра.

В Алматинской области в районе Жаланашколя сохранится усиление ветра 20-25, порывы 30 м/с. В Жамбылской области местами - туман, ночью и утром – ветер 15-20, порывы 23 м/с.

В Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской областях ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с, в Костанайской области с низовой метелью.

В Южно-Казахстанской, Мангыстауской, Западно-Казахстанской, Атырауской областях возможно усилится ветер 15-20 м/с.

В Кызылординской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман.

В Алматы днем ясно, - 5.

В Астане днем преимущественно облачно, - 11.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: Fonstola


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