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В Костанае полицейские раскрыли убийство

10 февраля 2018, 10:35

Перед тем, как пойти на преступление, задержанный распивал спиртные напитки с убитым.

Происшествие случилось в Костанае 31 января, сообщает Zakon.kz со ссылкой на alau.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДВД Костанайской области, полиции вдалось задержать мужчину по горячим следам. Перед тем, как пойти на преступление, задержанный распивал спиртные напитки с убитым.

В настоящее время органом уголовного преследования принимаются меры к всестороннему, полному и объективному исследованию обстоятельств дела. Проводится досудебное расследование по статье «Убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку».

Фото: scmagazine.com


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