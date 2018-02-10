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Президент Южной Кореи провел встречу с сестрой Ким Чен Ына

10 февраля 2018, 11:11

После встречи стороны отправятся на обед, который устраивает президент Южной Кореи в их честь.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел в субботу встречу с делегацией из Северной Кореи, которую возглавил формальный глава государства председатель президиума Верховного собрания КНДР Ким Ён Нам, а в состав делегации вошла сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап.

Уровень делегации стал самым высоким со времени окончания Корейской войны. Также первым в истории стал и визит члена семьи лидера КНДР в Южную Корею.

Глава Южной Кореи встретил делегацию КНДР в президентском дворце. Стороны обменялись рукопожатиями. В состав делегации, приглашенной во дворец, входит председатель комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон и председатель государственного комитета по делам физической культуры и спорта Чве Хви.

После встречи стороны отправятся на обед, который устраивает президент Южной Кореи в их честь.

Делегация прибыла в Южную Корею в пятницу, присутствовала на открытии олимпиады в Пхенчхане, а затем была приглашена на ужин. В воскресенье делегация завершит визит и отправится на родину.

В олимпиаде в Пхенчхане примут участие 22 северокорейских спортсмена. Из КНДР прибыло несколько сотен болельщиков и оркестр "Самджиён". Он выступил в Канныне 8 февраля и в воскресенье даст концерт в Сеуле на мероприятиях, посвященных проведению Олимпиады.

Олимпиада в южнокорейском Пхенчхане проходит с 9 по 25 февраля.

Фото: © AFP 2018 / Yonhap


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