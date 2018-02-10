Адильбек Джаксыбеков избран президентом Казахстанской федерации футбола

10 февраля 2018, 11:48

Джаксыбеков избран сроком на четыре года.

Сегодня, 10 февраля, в Астане состоялась 16-я внеочередная конференция КФФ, в ходе которой Адильбек Джаксыбеков был избран новым президентом организации, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Члены Профессиональной футбольной лиги Казахстана – представители футбольных клубов, а также региональные федерации футбола выдвинули кандидатуру Адильбека Джаксыбекова на пост президента Казахстанской федерации футбола, учитывая его успешную работу на различных государственных постах, а также имеющийся положительный опыт управления в качестве президента главного футбольного органа страны. В поддержку Джаксыбекова в средствах массовой информации высказались и прославленные ветераны казахстанского футбола, а также известные специалисты.

Джаксыбеков избран сроком на четыре года.

Предыдущий глава казахстанского футбола Сеильда Байшаков подал в отставку в начале января. Байшакову на конференции присвоили звание "Почетный деятель Казахстанской федерации футбола".

Фото: ©Турар Казангапов


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