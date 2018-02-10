В ЮКО продолжится общественный прием граждан в новом формате

По поручении акима Южно-Казахстанской области Ж.Туймебаева с 12 января по 8 февраля 2018 года был проведен общественный прием граждан в новом формате, сообщает Zakon.kz.

В ходе мероприятий, проводимых на еженедельной основе, поступило 270 обращений.

Итоги первого этапа мероприятия, проведение которого в дальнейшем планируется проводить на постоянной основе подвели руководители управлений экономики и бюджетного планирования, финансов, государственных закупок, государственного архитектурно-строительного контроля, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Общественный прием посетили 37 человек. Большинство граждан в основном интересовали вопросы жилищно-коммунальной сферы.

«Это последний общественный прием граждан, организованный в новом формате. В ходе мероприятия в управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства обратились 17 человек. Руководители других учреждений приняли в среднем 5 человек, пообещав в ближайшее время положительно решить их вопросы» - сказал Берик Кулжанов, заведующий общественной приемной областного филиала партии «Нур Отан».

Отметим, что гражданам, посетившим общественный прием, были созданы все условия, чтобы они смогли напрямую предоставить свои заявления руководителям управлений. Один из них – житель города Шымкент Д.Дутбаев, которого интересовал вопрос процесса приобретения автомашин и зданий посредством электронного аукциона. Наряду с этим, Б.Сейдахметов задал вопрос касательно оценки и продажи государственного имущества, а житель Б.Дунаев поднял вопрос о благоустройстве территории вдоль реки Кошкар ата.

Внимательно заслушав обращения граждан, руководители управлений пообещали внимательно рассмотреть и изучить в рамках закона все поступившие вопросы, и способствовать их оптимальному решению.

Фото: Пресс-служба акима ЮКО