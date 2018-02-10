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Глыба льда, упавшая с неба, едва не убила дворника

10 февраля 2018, 12:48

В ролике видно уборщика улицы и еще нескольких человек.

В Лондоне с неба на дорогу упала ледяная глыба, едва не задев стоявших неподалеку людей, пишет РИА Новости.

Инцидент попал на видео. В ролике видно уборщика улицы и еще нескольких человек. Когда кусок льда падает на землю, удивленный уборщик отскакивает в сторону.

В интервью газете Richmond and Twickenham Times уборщик Сергей Мешков рассказал о случившемся.

"Кусок льда, килограммов на 10, упал или с самолета, или с неба. Это все произошло очень быстро. Я не был напуган, но это могло меня убить. Думаю, мне повезло", — пояснил он.

Другой очевидец происшествия, Амир Кхан, в интервью Evening Standard назвал произошедшее "безумием".

"Это было похоже на начало фильма-катастрофы. Она (глыба — ред.) произвела столько шума, как будто упал метеорит. Уборщик улиц был так удивлен и напуган. Все выбежали посмотреть, что происходит в небе. Это было безумие", — поделился он.

The Independent отмечает, что над улицей, на которую упала глыба льда, часто летают самолеты. Представитель Управления по гражданской авиации отметил, что лед действительно иногда падает с самолетов, но добавил, что этот конкретный случай может быть связан с каким-нибудь метеорологическим феноменом.

Фото: скриншот


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