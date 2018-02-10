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В ВКО оштрафовали родителей 10-летней девочки-водителя

10 февраля 2018, 13:20

Законным представителям юной автоледи предстоит выплатить штраф в размере 50 МРП (120250 тенге).

В Восточно-Казахстанской области в поселке Жезкент Бородулихинского района 10-летняя школьница ездит на рулем автомобиля родителей. Недавно возмущенные жители засняли на видео девочку, управляющую машиной, и выложили в интернет для привлечения внимания правоохранительных органов, передает Zakon.kz со ссылкой yk-news.kz.

В конце января на популярном видеосайте был выложен ролик с пометкой "10-летняя девочка за рулем в Жезкенте". На видео видно, что подросток лихо колесит по улицам населенного пункта, при этом отпуская комментарии в адрес других участников дорожного движения. Пользователи сети из Жезкента Бородулихинского района узнали юную односельчанку. По словам жезкентцев, дочка местной предпринимательницы нередко крутит баранку родительской иномарки.

— По данному факту сотрудниками районного отдела внутренних дел проведена проверка, — сообщил руководитель управления госязыка и информации ДВД ВКО Бакытжан Торгаев. — С родителями ребенка проведена разъяснительная беседа, также они привлечены к административной ответственности по статье 612 Административного кодекса.

За передачу управления транспортом лицу, не имеющему права управления, законным представителям юной автоледи предстоит выплатить штраф в размере 50 МРП (120250 тенге).

Фото: скриншот


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