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Сагинтаев провел заседание Правительства по исполнению задач, поставленных Президентом РК

10 февраля 2018, 13:41

По итогам заседания Премьер-Министр Бакытжан Сагинтаев дал конкретные поручения.

Сегодня на заседании Правительства под председательством Премьер-Министра Бакытжана Сагинтаева рассмотрены меры по исполнению поручений, данных Главой государства на расширенном заседании Правительства от 9 февраля 2018 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

В ходе заседания заслушаны отчеты министров финансов Б. Султанова, национальной экономики Т. Сулейменова, по инвестициям и развитию Ж. Касымбека, энергетики К. Бозумбаева, информации и коммуникаций Д. Абаева, здравоохранения Е. Биртанова, образования Е. Сагадиева по вопросам организации исполнения задач, поставленных Главой государства в ходе расширенного заседания Правительства.

В обсуждении также приняли участие председатель Национального банка Д. Акишев, первый заместитель Премьер-Министра РК А. Мамин, заместители Премьер-Министра РК У. Шукеев, Е. Досаев, А. Жумагалиев, а также председатели правления НПП «Атамекен» А. Мырзахметов.

По итогам заседания Премьер-Министр Бакытжан Сагинтаев подчеркнул о персональной ответственности каждого руководителя государственного органа и дал конкретные поручения.

Фото: primeminister.kz


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