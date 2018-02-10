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Дальнобойщик из Казахстана едва не сгорел на трассе в России

10 февраля 2018, 13:51

ЧП произошло на трассе Омск – Одесское.

Сотрудники ДПС Омска помогли потушить огонь в большегрузном автомобиле, передает superomsk.ru.

ЧП произошло на трассе Омск – Одесское. На 34 километре автодороги во время патрулирования экипаж ГИБДД заметил грузовой автомобиль КамАЗ с казахстанскими номерами, из-под капота которого вырывалось пламя.

Полицейские остановили автомобиль. Водитель пояснил, что не заметил неисправности. Сотрудники ГИБДД потушили пламя своим огнетушителем. Старшие лейтенанты полиции Артем Нор и Роман Гейнц проследили за тем, чтобы неисправный КамАЗ с помощью буксира был доставлен на станцию технического обслуживания.

Фото: Казинформ


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