Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Димаш Кудайберген снова стал самым популярным певцом года в Китае

11 февраля 2018, 00:33

Димаш стал победителем конкурса Top global Chinese music awards.

Казахстанский певец Димаш Кудайберген победил в номинации «Самый популярный певец года» в Top global Chinese music awards, сообщает Zakon.kz.

«Телеканал CCTV проводит ежегодную церемонию награждения в рамках Top global Chinese music awards, где я сегодня второй год подряд стал победителем в номинации. Я вас очень люблю, спасибо вам за любовь», - написал Димаш на своей странице в Инстаграме.

Димаш Кудайберген обладатель Гран-при конкурса «Славянский базар 2015» в Витебске, лауреат Национальной премии «Халықтың сүйіктісі» (Народный любимец), награждён Почётной грамотой Президента Республики Казахстан «За достойный вклад в укрепление единства народа Казахстана», участник международного фестиваля «ABU TV song». В прошлом году занял второе место в китайском конкурсе «Singer 2017».

Фото: 52rkl.cn


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...