Димаш Кудайберген снова стал самым популярным певцом года в Китае
Димаш стал победителем конкурса Top global Chinese music awards.
Казахстанский певец Димаш Кудайберген победил в номинации «Самый популярный певец года» в Top global Chinese music awards, сообщает Zakon.kz.
«Телеканал CCTV проводит ежегодную церемонию награждения в рамках Top global Chinese music awards, где я сегодня второй год подряд стал победителем в номинации. Я вас очень люблю, спасибо вам за любовь», - написал Димаш на своей странице в Инстаграме.
Димаш Кудайберген обладатель Гран-при конкурса «Славянский базар 2015» в Витебске, лауреат Национальной премии «Халықтың сүйіктісі» (Народный любимец), награждён Почётной грамотой Президента Республики Казахстан «За достойный вклад в укрепление единства народа Казахстана», участник международного фестиваля «ABU TV song». В прошлом году занял второе место в китайском конкурсе «Singer 2017».
Фото: 52rkl.cn
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