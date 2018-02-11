Итоги второго дня Олимпиады: казахстанцы пока без медалей

Во второй день проведения ХХII зимней Олимпиады 6 стран-участниц стали обладателями медалей различных достоинств, сообщает Казинформ.

Сообщалось, что первая олимпийская медаль в спринте на дистанции 7,5 километров у спортсменки из Швеции Шарлотты Калла. По общим результатам сегодняшнего дня на первом месте спортсмены из Германии. В их копилке 2 золотые медали.

На втором месте Нидерланды - 1 золотая, две серебряные, 1 бронзовая медали.

Третье место заняли спортсмены Южной Кореи с одной золотой медалью.

У спортсменов Казахстана пока нет медалей. Напомним, сегодня наши спортсмены состязались в таких видах спорта, как лыжи, шорт-трек и биатлон.