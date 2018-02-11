Олимпиада-2018: расписание выступлений казахстанцев на 11 февраля

Сегодня казахстанские спортсмены примут участие в пяти видах спорта на Олимпиаде-2018, сообщает Zakon.kz со ссылкой на со ссылкой на сайт Национального олимпийского комитета.

Представляем вашему вниманию расписание выступлений казахстанцев на 11 февраля:

Горнолыжный спорт

Скоростной спуск, мужчины

Игорь Закурдаев

Начало в 8:00* - Финал

Лыжные гонки

15км+15 км, скиатлон, мужчины

Евгений Величко, Виталий Пухкало

Начало в 12:15 - Финал

Санный спорт

Сани-одиночки, мужчины

Никита Копыренко

Начало в 15:50 - 3 и 4 заезды, финал

Фристайл

Могул, женщины

Аяулым Амренова - квалификация 2

Юлия Галышева - Финал

Начало в 16:30 (квалификация), 18:00 - финал

Биатлон

10 км, спринт, мужчины

Василий Подкорытов, Максим Браун, Роман Еремин, Владислав Витенко

Начало в 17:15 - Финал

*по времени Астаны

Остальные материалы по теме смотрите здесь.

Фото: Казинформ