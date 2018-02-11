Олимпиада-2018: расписание выступлений казахстанцев на 11 февраля
Сегодня казахстанские спортсмены примут участие в пяти видах спорта.
Сегодня казахстанские спортсмены примут участие в пяти видах спорта на Олимпиаде-2018, сообщает Zakon.kz со ссылкой на со ссылкой на сайт Национального олимпийского комитета.
Представляем вашему вниманию расписание выступлений казахстанцев на 11 февраля:
Горнолыжный спорт
Скоростной спуск, мужчины
Игорь Закурдаев
Начало в 8:00* - Финал
Лыжные гонки
15км+15 км, скиатлон, мужчины
Евгений Величко, Виталий Пухкало
Начало в 12:15 - Финал
Санный спорт
Сани-одиночки, мужчины
Никита Копыренко
Начало в 15:50 - 3 и 4 заезды, финал
Фристайл
Могул, женщины
Аяулым Амренова - квалификация 2
Юлия Галышева - Финал
Начало в 16:30 (квалификация), 18:00 - финал
Биатлон
10 км, спринт, мужчины
Василий Подкорытов, Максим Браун, Роман Еремин, Владислав Витенко
Начало в 17:15 - Финал
*по времени Астаны
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Фото: Казинформ