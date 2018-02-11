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В Шотландии произвели самый крепкий в мире джин

11 февраля 2018, 06:12

Компания выпустила лимитированную партию из 101 бутылки напитка под названием Uncut ("Неразбавленный").

Шотландский спиртовой завод Twin River создал самый крепкий в мире 77-процентный джин, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Daily Record.

По ее данным, компания выпустила лимитированную партию из 101 бутылки напитка под названием Uncut ("Неразбавленный"). Напиток будет представлен на фестивале в городе Инверури на северо-востоке Шотландии.

"Когда наш главный специалист по перегонке Лиам Пенникук попробовал неразбавленный напиток прямо из перегонного аппарата, он решил, что тот слишком хорош, чтобы им не поделиться", — заявил представитель бренда Райан Родес.

Предприниматель отметил, что большинство джинов имеют крепость 40-50%, поэтому при употреблении напитка нужно проявлять осторожность.

Как сообщает газета, джин Uncut побил предыдущий рекорд. В прошлом году шведский ликероводочный завод выпустил джин крепостью 76%.

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок


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