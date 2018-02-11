"Снежные Барсы" разгромили "Кузнецких Медведей" в розыгрыше МХЛ

Казахстанский клуб продолжает борьбу за место в плей-офф МХЛ.

"Снежные Барсы" вновь были сильнее "Кузнецких Медведей" из Новокузнецка во втором домашнем матче, передает Today.kz.

Во второй игровой отрезок "барсам" удалось забросить три шайбы, соперник же ответил лишь одной.

Тренерский штаб "Кузнецких Медведей" заменил вратаря, но и к новому стражу ворот Валерий Орехов нашел путь, забросив четвертый гол.

На старте третьей двадцатиминутки капитан "барсов" Саян Данияр сделал разрыв еще больше, но уже в ответной атаке гости провели свою вторую шайбу. Через минуту игрок дубля "Барыса" Сергей Мельников стал автором дубля в этой встрече, реализовав большинство. В итоге 6:2.

Казахстанский клуб продолжает борьбу за место в плей-офф МХЛ.

Статистика матча

"Снежные Барсы" (Астана) - "Кузнецкие Медведи" (Новокузнецк) 6:2 (0:0, 4:1, 2:1)

1:0 – 20:26 Ернар Мусабаев

2:0 – 24:34 Сергей Мельников (Сергеев)

3:0 – 32:50 Алексей Сергеев (Мелихов)

3:1 – 34:03 Лудцев (Шевченко, Караваев)

4:1 – 38:43 Валерий Орехов (Гатиятов, Муратов)

5:1 – 41:46 Саян Данияр (Орехов, Муратов)

5:2 – 42:08 Ларин (Колодько, Мурашов)

6:2 – 43:27 Сергей Мельников (Мелихов, Мусабаев) ГБ

Вратари: Каратаев - Югов (Барышников, 34:03 - 60:00)

Фото: today.kz