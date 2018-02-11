Эксперт оценил вероятность завершения карьеры Головкина после победы над «Канело»

Журналист ESPN Дэн Рафаэль в своем чате на сайте телеканала ответил на вопросы болельщиков о казахстанском боксере Геннадии Головкине (37-0-1, 33 КО) в преддверии его реванша с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

— Привет, Дэн. GGG завершит карьеру, если он выиграет реванш: да или нет?

— Нет.

Реванш Головкин — Альварес состоится 5 мая. Ожидается, что в случае победы Геннадий встретится в объединительном поединке за все пояса дивизиона с чемпионом WBO, британцем Билли Джо Сондерсом (26-0, 12 КО). Впрочем, тому сначала придется победить своего соотечественника Мартина Мюррея (36-4-1, 17 КО) — их бой состоится 14 апреля.

Фото: SPORTS.KZ