Эксперт оценил вероятность завершения карьеры Головкина после победы над «Канело»
11 февраля 2018, 07:41
Реванш Головкин — Альварес состоится 5 мая.
Журналист ESPN Дэн Рафаэль в своем чате на сайте телеканала ответил на вопросы болельщиков о казахстанском боксере Геннадии Головкине (37-0-1, 33 КО) в преддверии его реванша с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО), сообщает Sports.kz.
— Привет, Дэн. GGG завершит карьеру, если он выиграет реванш: да или нет?
— Нет.
Реванш Головкин — Альварес состоится 5 мая. Ожидается, что в случае победы Геннадий встретится в объединительном поединке за все пояса дивизиона с чемпионом WBO, британцем Билли Джо Сондерсом (26-0, 12 КО). Впрочем, тому сначала придется победить своего соотечественника Мартина Мюррея (36-4-1, 17 КО) — их бой состоится 14 апреля.
Фото: SPORTS.KZ
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