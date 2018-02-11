Умер композитор Йохан Йоханнссон

Исландский композитор Йохан Йоханнссон умер в Берлине на 49-м году жизни, пишет РИА Новости.

"С глубокой печалью мы подтверждаем кончину нашего дорого друга Йохана. Мы потеряли одного из самых талантливых и ярких людей из тех, с кем нам посчастливилось работать. Пусть его музыка вдохновляет нас и впредь", — говорится в записи в Facebook..

Причина смерти композитора не уточняется.

Лауреат "Золотого глобуса", Йоханнссон также был номинирован на премии Оскар и Грэмми за музыку к фильму "Вселенная Стивена Хокинга". Помимо этого он является автором композиций для таких лент, как "Прибытие", "Убийца" и "Пленницы".

Фото: © AP Photo / John Shearer/Invision