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Умер композитор Йохан Йоханнссон

11 февраля 2018, 08:32

Причина смерти композитора не уточняется.

Исландский композитор Йохан Йоханнссон умер в Берлине на 49-м году жизни, пишет РИА Новости.

"С глубокой печалью мы подтверждаем кончину нашего дорого друга Йохана. Мы потеряли одного из самых талантливых и ярких людей из тех, с кем нам посчастливилось работать. Пусть его музыка вдохновляет нас и впредь", — говорится в записи в Facebook..

Причина смерти композитора не уточняется.

Лауреат "Золотого глобуса", Йоханнссон также был номинирован на премии Оскар и Грэмми за музыку к фильму "Вселенная Стивена Хокинга". Помимо этого он является автором композиций для таких лент, как "Прибытие", "Убийца" и "Пленницы".

Фото: © AP Photo / John Shearer/Invision


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