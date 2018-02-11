Умер композитор Йохан Йоханнссон
Причина смерти композитора не уточняется.
Исландский композитор Йохан Йоханнссон умер в Берлине на 49-м году жизни, пишет РИА Новости.
"С глубокой печалью мы подтверждаем кончину нашего дорого друга Йохана. Мы потеряли одного из самых талантливых и ярких людей из тех, с кем нам посчастливилось работать. Пусть его музыка вдохновляет нас и впредь", — говорится в записи в Facebook..
Причина смерти композитора не уточняется.
Лауреат "Золотого глобуса", Йоханнссон также был номинирован на премии Оскар и Грэмми за музыку к фильму "Вселенная Стивена Хокинга". Помимо этого он является автором композиций для таких лент, как "Прибытие", "Убийца" и "Пленницы".
Фото: © AP Photo / John Shearer/Invision
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