В Алматы Toyota врезалась в кинотеатр

На пересечении с улицей Масанчи автолюбитель на высокой скорости вылетел с дороги.

Водитель Toyota Camry двигался по улице Кабанбай батыра, сообщает Today.kz со ссылкой на очевидцев происшествия.

На пересечении с улицей Масанчи автолюбитель на высокой скорости вылетел с дороги. Он сбил клумбы и врезался в здание кинотеатра "Целинный".

В аварии пострадала девушка, сидевшая на пассажирском сиденье японской иномарки. Ее госпитализировали с места ДТП.

Водителя Toyota Camry отправили на медицинское освидетельствование в наркодиспансер.

Фото: today.kz