В Алматы Toyota врезалась в кинотеатр
На пересечении с улицей Масанчи автолюбитель на высокой скорости вылетел с дороги.
Водитель Toyota Camry двигался по улице Кабанбай батыра, сообщает Today.kz со ссылкой на очевидцев происшествия.
На пересечении с улицей Масанчи автолюбитель на высокой скорости вылетел с дороги. Он сбил клумбы и врезался в здание кинотеатра "Целинный".
В аварии пострадала девушка, сидевшая на пассажирском сиденье японской иномарки. Ее госпитализировали с места ДТП.
Водителя Toyota Camry отправили на медицинское освидетельствование в наркодиспансер.
Фото: today.kz
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