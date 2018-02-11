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В Алматы Toyota врезалась в кинотеатр

11 февраля 2018, 09:09

На пересечении с улицей Масанчи автолюбитель на высокой скорости вылетел с дороги.

Водитель Toyota Camry двигался по улице Кабанбай батыра, сообщает Today.kz со ссылкой на очевидцев происшествия.

На пересечении с улицей Масанчи автолюбитель на высокой скорости вылетел с дороги. Он сбил клумбы и врезался в здание кинотеатра "Целинный".

В аварии пострадала девушка, сидевшая на пассажирском сиденье японской иномарки. Ее госпитализировали с места ДТП.

Водителя Toyota Camry отправили на медицинское освидетельствование в наркодиспансер.

Фото: today.kz


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