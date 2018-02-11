В некоторых регионах Казахстана возможен снег

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на северо-западе и на юге республики ожидается местами небольшой снег, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На остальной территории Казахстана сохранится погода без осадков. Местами ожидаются туман, усиление ветра.

В Алматинской области в районе Жаланашколя сохранится усиление ветра 20-25, порывы 30 м/с. В Жамбылской области - туман, днем – ветер 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области прогнозируют усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью, туман.

В Костанайской области местами - низовая метель, туман.

В Акмолинской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман.

В Алматы днем преимущественно ясно, 0.

В Астане днем преимущественно облачно, - 15.

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Фото: peika.bg