В некоторых регионах Казахстана возможен снег
Местами ожидаются туман, усиление ветра.
С прохождением атмосферных фронтальных разделов на северо-западе и на юге республики ожидается местами небольшой снег, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».
На остальной территории Казахстана сохранится погода без осадков. Местами ожидаются туман, усиление ветра.
В Алматинской области в районе Жаланашколя сохранится усиление ветра 20-25, порывы 30 м/с. В Жамбылской области - туман, днем – ветер 15-20 м/с.
В Восточно-Казахстанской области прогнозируют усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью, туман.
В Костанайской области местами - низовая метель, туман.
В Акмолинской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман.
В Алматы днем преимущественно ясно, 0.
В Астане днем преимущественно облачно, - 15.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: peika.bg
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.