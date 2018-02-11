Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Огайо мужчина застрелил двух полицейских

11 февраля 2018, 09:44

Подозреваемый был ранен и взят под стражу.

Двое полицейских погибли при исполнении служебных обязанностей в американском штате Огайо, сообщил в Twitter муниципалитет города Уэстервилль, пишет РИА Новости.

Первоначально муниципалитет сообщил об одном погибшем. "Мы с тяжелым сердцем сообщаем, что и второй офицер погиб при исполнении", — говорится в последующем сообщении.

Ранее местный телеканал Fox 28 сообщил, что полиция приехала на звонок в экстренную службу, произошла перестрелка с подозреваемым. Подозреваемый был ранен и взят под стражу. Другие подробности пока неизвестны.

Фото: © AP Photo / Eric Gay


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...