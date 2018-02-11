Соревнования в скоростном спуске на ОИ-2018 перенесли из-за погодных условий

Также изменена дата в другой дисциплине данного вида спорта - супергиганте.

Соревнования в скоростном спуске у мужчин в горных лыжах на Олимпиаде-2018 были перенесены, сообщает Vesti.kz.

Старт в этом виде программы был запланирован сегодня, 11 февраля, в 08:00. Однако из-за плохих погодных условий организаторы Игр во избежания травм спортсменов решили перенести контест на другую дату.

Таким образом, скоростной спуск состоится 15 февраля в 08:00 по времени Астаны. Примечательно, что в этот день были запланированы выступления в категории "супергигант" у мужчин. Теперь же они пройдут 16 февраля и начнутся в 08:00 (Астана).

Напомним, в горных лыжах у мужчин Казахстан представлен опытным Игорем Закурдаевым.

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Фото: CNN.com