Водитель погиб при столкновении Toyota Corolla и Huyndai Accent в Алматы

ДТП со смертельным исходом произошло в Алматы по Северному кольцу, напротив рынка "Болашак".

Как рассказали очевидцы, автомобиль Toyota Corolla двигался по Северному кольцу в северном направлении. По невыясненным причинам водитель выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с Huyndai Accent.

В результате ДТП водитель Toyota Corolla, 1993 года рождения, скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Водитель Huyndai Accent с различными травмами был госпитализирован.

На месте дорожной аварии работают сотрудники дорожной полиции для более детального изучения случившегося.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: © SPUTNIK /