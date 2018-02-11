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Водитель погиб при столкновении Toyota Corolla и Huyndai Accent в Алматы

11 февраля 2018, 10:12

Водитель Toyota Corolla допустил лобовое столкновение на полосе встречного движения.

ДТП со смертельным исходом произошло в Алматы по Северному кольцу, напротив рынка "Болашак".

Как рассказали очевидцы, автомобиль Toyota Corolla двигался по Северному кольцу в северном направлении. По невыясненным причинам водитель выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с Huyndai Accent.

В результате ДТП водитель Toyota Corolla, 1993 года рождения, скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Водитель Huyndai Accent с различными травмами был госпитализирован.

На месте дорожной аварии работают сотрудники дорожной полиции для более детального изучения случившегося.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: © SPUTNIK /


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