Водитель погиб при столкновении Toyota Corolla и Huyndai Accent в Алматы
Водитель Toyota Corolla допустил лобовое столкновение на полосе встречного движения.
ДТП со смертельным исходом произошло в Алматы по Северному кольцу, напротив рынка "Болашак".
Как рассказали очевидцы, автомобиль Toyota Corolla двигался по Северному кольцу в северном направлении. По невыясненным причинам водитель выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с Huyndai Accent.
В результате ДТП водитель Toyota Corolla, 1993 года рождения, скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Водитель Huyndai Accent с различными травмами был госпитализирован.
На месте дорожной аварии работают сотрудники дорожной полиции для более детального изучения случившегося.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: © SPUTNIK /
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