В 160 км от Олимпийской деревни произошло землетрясение

Подземные толчки произошли далеко от Олимпийской деревни и не могут причинить ущерб ее жителям.

Жители Олимпийской деревни в южнокорейском Пхёнчхане получили СМС-сообщение с уведомлением о произошедшем в городе Пхохан землетрясении, сообщает "Лайф".

В сообщении сказано, что произошло землетрясение магнитудой 4,6 в 5 километрах к северо-западу от района Бук-Гу города Пхохана, провинция Кёксан-Пукто.

«Сохраняйте бдительность и опасайтесь повторных толчков», — сказано в сообщении.

Землетрясение произошло в 02:03 по времени Алматы приблизительно в 160 км от Пхёнчхана.

Так как подземные толчки произошли далеко от Олимпийской деревни, они не могут причинить ущерб ее жителям.

Фото: BNews.kz