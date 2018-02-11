В 160 км от Олимпийской деревни произошло землетрясение
Подземные толчки произошли далеко от Олимпийской деревни и не могут причинить ущерб ее жителям.
Жители Олимпийской деревни в южнокорейском Пхёнчхане получили СМС-сообщение с уведомлением о произошедшем в городе Пхохан землетрясении, сообщает "Лайф".
В сообщении сказано, что произошло землетрясение магнитудой 4,6 в 5 километрах к северо-западу от района Бук-Гу города Пхохана, провинция Кёксан-Пукто.
«Сохраняйте бдительность и опасайтесь повторных толчков», — сказано в сообщении.
Землетрясение произошло в 02:03 по времени Алматы приблизительно в 160 км от Пхёнчхана.
Так как подземные толчки произошли далеко от Олимпийской деревни, они не могут причинить ущерб ее жителям.
Фото: BNews.kz
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