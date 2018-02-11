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В 160 км от Олимпийской деревни произошло землетрясение

11 февраля 2018, 10:37

Подземные толчки произошли далеко от Олимпийской деревни и не могут причинить ущерб ее жителям.

Жители Олимпийской деревни в южнокорейском Пхёнчхане получили СМС-сообщение с уведомлением о произошедшем в городе Пхохан землетрясении, сообщает "Лайф".

В сообщении сказано, что произошло землетрясение магнитудой 4,6 в 5 километрах к северо-западу от района Бук-Гу города Пхохана, провинция Кёксан-Пукто.

«Сохраняйте бдительность и опасайтесь повторных толчков», — сказано в сообщении.

Землетрясение произошло в 02:03 по времени Алматы приблизительно в 160 км от Пхёнчхана.

Так как подземные толчки произошли далеко от Олимпийской деревни, они не могут причинить ущерб ее жителям.

Фото: BNews.kz


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