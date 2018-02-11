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На трассе Караганда - Балхаш дотла сгорела фура с туалетной бумагой

11 февраля 2018, 10:57

Жертв и пострадавших нет.

В 40 км от города Балхаш сгорел полуприцеп грузовой машины марки Renault, груженный 7,5 тоннами туалетной бумаги, передает Today.kz.

Инцидент произошел на на 687-м километре автодороги Алматы - Екатеринбург.

Попутный транспорт не мог пересечь проезжую часть, поскольку огонь и дым перекрыли соседнюю полосу дорожного движения. Прибывшие пожарные потушили пламя.

"В тушении пожара было задействовано восемь человек и две единицы техники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по ЧС. Пожар был ликвидирован в 01:34 11 февраля", - рассказала официальный представитель Департамента по ЧС Карагандинской области Жанна Дауренбекова.

Общая площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Фото: скриншот


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