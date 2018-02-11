Фанат «Игры престолов» вычислил, кто займёт Железный трон

Пользователь портала Reddit и по совместительству ярый поклонник «Игры престолов» в 2017 году с секундомером в руках посмотрел семь сезонов популярного сериала и выяснил, кому из персонажей эпоса отведено больше всего экранного времени, передает Life.ru.

Таким образом, фанат вычислил, кто из героев является самым важным и может занять Железный трон.

Оказалось, что 338 минут было отведено Королю Севера Джону Сноу. За Тирионом Ланнистером зрители наблюдали на одну минуту меньше. Замыкает тройку «важных персонажей» Матерь Драконов Дейнерис Таргариен — её в сериале показывали 276 минут.

В пятёрку «долгоиграющих» героев также вошли Санса Старк и Серсея. Всего в списке числится 111 персонажей. Интересно, что за семь сезонов сериала Король Ночи появился на экране всего на восемь минут.

Таким образом пользователь предположил, что Железный трон в «Игре престолов» будет принадлежать именно Джону Сноу.

Фото: Life.ru