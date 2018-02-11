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В Боливии на карнавале произошел взрыв

11 февраля 2018, 11:24

Среди погибших — четыре ребенка. Пострадавшие доставлены в госпитали.

Не менее шести человек погибли и 28 получили ранения в субботу в результате взрыва во время карнавала в боливийском городе Оруро, пишет РИА Новости.

"Мы очень расстроены новостью о смертях, причиненных взрывом баллона с газом рядом со входом на фольклорный карнавал Оруро. Вся наша солидарность — с семьями жертв. Мы окажем необходимую помощь раненым, и пусть будут установлены причины трагедии", — написал в своем микроблоге в Twitter президент Боливии Эво Моралес.

По предварительным данным местной полиции, мог взорваться газовый баллон в уличной палатке с едой. Раскаленное масло со сковороды попало на газовый шланг, расплавило его, после чего произошли утечка и взрыв.

Среди погибших — четыре ребенка. Пострадавшие доставлены в госпитали.

Фото: © AFP 2018 / Alfredo Estrella


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