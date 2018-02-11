Российская фигуристка побила рекорд мира в короткой программе в командном турнире на ОИ
11 февраля 2018, 12:00
В воскресенье Медведева получила за прокат короткой программы 81,06 балла.
Российская фигуристка Евгения Медведева установила новый мировой рекорд по набранным баллам за прокат короткой программы в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пхенчхане, передает РИА Новости.
В воскресенье Медведева получила за прокат короткой программы 81,06 балла.
Прежнее достижение (80,85 балла) было установлено Медведевой в апреле на командном чемпионате мира в Токио.
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Фото: © РИА Новости. Владимир Песня
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