Российская фигуристка побила рекорд мира в короткой программе в командном турнире на ОИ

В воскресенье Медведева получила за прокат короткой программы 81,06 балла.

Российская фигуристка Евгения Медведева установила новый мировой рекорд по набранным баллам за прокат короткой программы в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пхенчхане, передает РИА Новости.

В воскресенье Медведева получила за прокат короткой программы 81,06 балла.

Прежнее достижение (80,85 балла) было установлено Медведевой в апреле на командном чемпионате мира в Токио.

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Фото: © РИА Новости. Владимир Песня