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NASA показало "молочные вихри" в Каспийском море

11 февраля 2018, 12:38

Снимок был сделан девятого января спектрорадиометром MODIS с космического аппарата "Терра".

Американское аэрокосмическое агентство NASA опубликовало фотографию аномального процесса в Каспийском море, названного "молочным вихрем", пишет РИА Новости.

Снимок был сделан девятого января спектрорадиометром MODIS с космического аппарата "Терра". Как говорится в сообщении агентства, ветер на поверхности перемешивает воду и поднимает со дна отложения, что придает прибрежной части моря молочный оттенок.
Ученые намерены понять природу этого явления в связи с тем, что оно может негативно влиять на рыболовство.

В NASA отмечают, что анализ спутниковых изображений является ключевым методом в мониторинге Каспийского моря.

Фото: © РИА Новости / Фред Гринберг


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