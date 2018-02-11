NASA показало "молочные вихри" в Каспийском море

Американское аэрокосмическое агентство NASA опубликовало фотографию аномального процесса в Каспийском море, названного "молочным вихрем", пишет РИА Новости.

Снимок был сделан девятого января спектрорадиометром MODIS с космического аппарата "Терра". Как говорится в сообщении агентства, ветер на поверхности перемешивает воду и поднимает со дна отложения, что придает прибрежной части моря молочный оттенок.

Ученые намерены понять природу этого явления в связи с тем, что оно может негативно влиять на рыболовство.

В NASA отмечают, что анализ спутниковых изображений является ключевым методом в мониторинге Каспийского моря.

Фото: © РИА Новости / Фред Гринберг