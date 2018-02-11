Зоологи ищут на сайте знакомств пару "зеленой и сексуальной" лягушке
Дело в том, что он может стать последним представителем своего вида и ему срочно нужно найти самку.
В Боливии зоологи создали профайл в приложении для знакомств Match одиннадцатилетнему самцу сеуэнкасской водяной лягушки по кличке Ромео, пишет РИА Новости.
Дело в том, что он может стать последним представителем своего вида и ему срочно нужно найти самку. Суэнкасская водяная лягушка живёт до 15 лет, а Ромео уже 11.
На странице земноводного говорится, что он "простой парень", который любит проводить вечера дома и есть вкусную еду. Он никогда не был женат и хотел бы завести домашнее животное — улитку или червяка, но боится, что не удержится и съест питомца.
He's suave. He's sexy. He's green. This Romeo needs to find his Juliet. Help Global Wildlife Conservation find a mate for #Match4Romeo: https://t.co/VncgPgNL55 #FrogFriday pic.twitter.com/Fg8x2JZDb3— Match (@Match) 9 февраля 2018 г.
Зоологи также надеются, что когда люди попадут на страницу Ромео, то захотят сделать пожертвование и помочь сохранить вымирающий вид.
В прошлом году ученые завели аккаунт в Tinder последнему самцу северного белого носорога по кличке Судан.
Фото: скриншот
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