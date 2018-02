Зоологи ищут на сайте знакомств пару "зеленой и сексуальной" лягушке

В Боливии зоологи создали профайл в приложении для знакомств Match одиннадцатилетнему самцу сеуэнкасской водяной лягушки по кличке Ромео, пишет РИА Новости.

Дело в том, что он может стать последним представителем своего вида и ему срочно нужно найти самку. Суэнкасская водяная лягушка живёт до 15 лет, а Ромео уже 11.

На странице земноводного говорится, что он "простой парень", который любит проводить вечера дома и есть вкусную еду. Он никогда не был женат и хотел бы завести домашнее животное — улитку или червяка, но боится, что не удержится и съест питомца.

He's suave. He's sexy. He's green. This Romeo needs to find his Juliet. Help Global Wildlife Conservation find a mate for #Match4Romeo: https://t.co/VncgPgNL55 #FrogFriday pic.twitter.com/Fg8x2JZDb3