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Зоологи ищут на сайте знакомств пару "зеленой и сексуальной" лягушке

11 февраля 2018, 13:18

Дело в том, что он может стать последним представителем своего вида и ему срочно нужно найти самку.

В Боливии зоологи создали профайл в приложении для знакомств Match одиннадцатилетнему самцу сеуэнкасской водяной лягушки по кличке Ромео, пишет РИА Новости.

Дело в том, что он может стать последним представителем своего вида и ему срочно нужно найти самку. Суэнкасская водяная лягушка живёт до 15 лет, а Ромео уже 11.

На странице земноводного говорится, что он "простой парень", который любит проводить вечера дома и есть вкусную еду. Он никогда не был женат и хотел бы завести домашнее животное — улитку или червяка, но боится, что не удержится и съест питомца.

Зоологи также надеются, что когда люди попадут на страницу Ромео, то захотят сделать пожертвование и помочь сохранить вымирающий вид.

В прошлом году ученые завели аккаунт в Tinder последнему самцу северного белого носорога по кличке Судан.

Фото: скриншот


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