Игрок сборной Казахстана стал вторым по результативности на ЕВРО-2018

В Любляне (Словения) завершился чемпионат Европы по футзалу, в котором сборная Казахстана заняла четвертое место, сообщает Sports.kz.

Что касается индивидуальных достижений, то игрок сборной Казахстана Дуглас лучшим ассистентом турнира, а также вторым по системе «гол + пас» — у него 4 забитых мяча и 7 результативных передач. Также 11 очков (7+4) набрал лучший игрок турнира — португалец Рикардиньо, но он расположился выше за счет большего количества голов.

Тройку самых результативных игроков замкнул еще один португалец Бруну Коэлью — 6+3.

Напомним, сборная Казахстана в матче за третье место уступила России — 0:1. В концовке этой встречи Дуглас был удален за вторую желтую карточку.

Фото: SPORTS.KZ