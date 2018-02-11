Животные до и после того, как их забрали из приюта
Эти фотографии ярко иллюстрируют то, как меняются животные после того, как у них наконец-то появляется любимый и любящий хозяин.
Заведение домашнего животного — это большая ответственность. Такой шаг меняет не только жизнь человека, но и жизнь самого питомца. Эти фотографии ярко иллюстрируют то, как меняются животные после того, как у них наконец-то появляется любимый и любящий хозяин.
Мы надеемся, что этот пост вдохновит вас и осчастливит хотя бы одного питомца приюта.
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