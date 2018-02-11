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В США улица провалилась под землю

11 февраля 2018, 14:00

О пострадавших не сообщается.

На улице города Фэрфакса в штате Виргиния произошел массивный обвал дороги, свидетельствуют кадры ABC News, передает РИА Новости.

Сообщается, что дорога провалилась под землю 10 февраля. Сначала образовалась небольшая яма, которая затем разрослась на 30 метров в длину и 7,5 метра в ширину. В настоящий момент власти работают над ситуацией.

Как показано на видео, выложенном в Twitter, дорогу уже оцепили, работает трактор.

О пострадавших не сообщается.

Фото: скриншот


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