"Произошло чудо!" Что казахстанцы думают о медали Галышевой

Фанатов Галышевой выделяла голубая форма, развивающийся на ветру бирюзовый флаг и клич «Алга Казахстан!».

На Олимпиаде в Пхенчхане Юлия Галышева завоевала первую для Казахстана бронзовую медаль в могуле. Поддержать спортсменку в столицу 23-х зимних игр приехали несколько десятков соотечественников, сообщает Zakon.kz.

Казахстанских болельщиков в сравнении с общим числом посетителей Phoenix Snow Park, где проходили соревнования, было немного, но их было видно и слышно.

Фанатов Галышевой выделяла голубая форма, развивающийся на ветру бирюзовый флаг и боевой «клич» степного народа «Алга Казахстан!».

«Юлия – молодец! Она это сделала, наша девочка показал всему миру что в Казахстане живут самые лучшие спортсмены. Мы верим в наших спортсменов, верим в то что эта олимпийская медаль не последняя в ее копилке»,- сказал Айдар Ахметов.

«Произошло чудо! Но это чудо было создано через большой труд. Это уже третья Олимпиада Юлии, она постепенно шла к этому и достигла своей цели. В Сочи ей не хватило немного везения, а сегодня это везение было с ней. В жизни самое главное это здоровье и везение. Мы верили в Юлию, она молодец, оправдала наши ожидания!»,- сказал Владимир Сорокин.

«Я думаю, что Юлия Галышева заслужила эту медаль. Хотя эта награда должна была ей достаться четыре года назад на играх в Сочи. Больше всего меня радует, что Галышева доморощенная спортсменка, которая родилась в Казахстане, тренировалась у наших тренеров и прославляет нашу страну от чистого сердца. Ее вид спорта могул, считается одним из самых сложных, сложно-координационных видов спорта. Идеальная техника, скорость, сложность прыжка, все это есть у нее. В финале состязаний конкуренцию ей ставили спортсменки из Канады, США, Франции, стран, где этот вид спорта особенно развит, а не как у нас лишь в одном регионе. Бронза Галышевой для нас это – золото. Думаю, в будущем у нас еще будет золото от Галышевой и на чемпионатах мира и на Олимпиаде»,- поделилась своим мнением Акырыс Сейытказы.

Напомним, Юлия Галышева завоевала первую для Казахстана олимпийскую медаль на играх в Пхенчхане. Казахстана замкнула призовую тройку в могуле. Спортсменка уступила француженке Перрин Лафон и канадке Жюстин Дюфур-Лапуант.

Фото: Zakon.kz

Все новости по теме читайте здесь.