Девушка защитника клуба КХЛ погибла в авиакатастрофе под Москвой
12 февраля 2018, 06:00
На борту самолета было 71 человек. Все они погибли.
Девушка защитника клуба КХЛ владивостокского "Адмирала" Сергея Ильина Дарья Толмасова была на борту самолета Ан-148, потерпевшего крушение под Москвой, передает Vesti.kz.
Об этом в своем Instagram написал агент Шуми Бабаев.
Самолет с 71 человеком на борту разбился 11 февраля после вылета из аэропорта Домодедово в Орск. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Издание "Урал 56" опубликовало список погибших, среди них есть и имя Дарьи Толмасовой.
"В нашей семье случилось страшное горе. Сегодня в результате авиакатастрофы на борту самолета, следовавшего из Москвы в Орск, погибла подруга нашего защитника "Адмирала" Сергея Ильина Дарья Толмасова. Ей было всего 22 года. Мы выражаем самые глубокие соболезнования нашему другу и его семье… Сережа, держись и крепись", - написал Бабаев.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 3 статьи 263 УК России).
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Фото: РИА Новости
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