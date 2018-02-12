Девушка защитника клуба КХЛ погибла в авиакатастрофе под Москвой

На борту самолета было 71 человек. Все они погибли.

Девушка защитника клуба КХЛ владивостокского "Адмирала" Сергея Ильина Дарья Толмасова была на борту самолета Ан-148, потерпевшего крушение под Москвой, передает Vesti.kz.

Об этом в своем Instagram написал агент Шуми Бабаев.

Самолет с 71 человеком на борту разбился 11 февраля после вылета из аэропорта Домодедово в Орск. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Издание "Урал 56" опубликовало список погибших, среди них есть и имя Дарьи Толмасовой.

"В нашей семье случилось страшное горе. Сегодня в результате авиакатастрофы на борту самолета, следовавшего из Москвы в Орск, погибла подруга нашего защитника "Адмирала" Сергея Ильина Дарья Толмасова. Ей было всего 22 года. Мы выражаем самые глубокие соболезнования нашему другу и его семье… Сережа, держись и крепись", - написал Бабаев.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 3 статьи 263 УК России).

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Фото: РИА Новости