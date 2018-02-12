Стала известна причина убийства матери и двух ее сыновей в Шымкенте

По инсайдерской информации, накануне на железнодорожном вокзале Тараза был задержан подозреваемый в тройном убийстве, совершенном 8 февраля в Шымкенте, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал TVK.

Предполагаемого убийцу доставили в Шымкент.

Молодой человек 1991 года рождения раньше жил в Шымкенте и только недавно перебрался в Тараз. Он был знаком со старшим сыном, они увлекались киберспортивной игрой Dota.

"Как сообщил задержанный, недавно он был вместе с убитым парнем, когда тот приобретал в магазине дорогой, «навороченный» компьютерный процессор, якобы, чтобы украсть его он и отправился в их дом. Он подтвердил, как до этого говорили и свидетели, что сначала следил за домом, убедившись, что никого нет, он перелез через ворота. Однако дома оказалась мать его друга, он убил ее кастетом. В это время вернулся ее старший сын — напарник по компьютерной игре, он убил его ножкой от стола. Последним из школы вернулся младший, 13-летнего мальчика преступник тоже не пощадил, задушил", - говорится в материалах телеканала.

Напомним, в четверг 8 февраля в Абайском районе Шымкента произошло тройное убийство, совершенном неизвестным в Абайском районе Шымкента. Жертвами стали мать и двое сыновей: женщина 1965 г.р., сыновья — 1996 и 2005 г.р.

Фото: tvk-ukо.kz