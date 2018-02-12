"Саратовские авиалинии" доставят родных жертв крушения Ан-148 в Москву
На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Предполагается, что все погибли.
"Саратовские авиалинии" доставят родственников жертв крушения самолета Ан-148 в Москву, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы авиакомпании Елена Воронова.
"Мы доставим всех родственников (погибших) в Москву, оплатим проживание", — сказала она, уточнив, что родственников жертв авиакатастрофы привезут из разных городов.
Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Предполагается, что все погибли.
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Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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