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В Мангистау внедорожник съехал с дороги и перевернулся

12 февраля 2018, 07:31

Дорожный инцидент произошел в ночь на 11 февраля.

Внедорожник Toyota Fortuner, по словам очевидцев, съехал с автодороги и опрокинулся около ресторана «Акниет» возле села Акшукур, передает Zakon.kz со ссылкой на Лада.kz.

Информация о происшествии в Скорую помощь села поступила в 00:35.

Прибывшие медики диагностировали у водителя 1997 года рождения сотрясение головного мозга. Ему была оказана амбулаторная помощь, после он был отпущен домой.

Фото: Лада.kz


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