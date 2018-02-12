В Мангистау внедорожник съехал с дороги и перевернулся

Дорожный инцидент произошел в ночь на 11 февраля.

Внедорожник Toyota Fortuner, по словам очевидцев, съехал с автодороги и опрокинулся около ресторана «Акниет» возле села Акшукур, передает Zakon.kz со ссылкой на Лада.kz.

Информация о происшествии в Скорую помощь села поступила в 00:35.

Прибывшие медики диагностировали у водителя 1997 года рождения сотрясение головного мозга. Ему была оказана амбулаторная помощь, после он был отпущен домой.

Фото: Лада.kz