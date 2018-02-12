В Мангистау внедорожник съехал с дороги и перевернулся
Дорожный инцидент произошел в ночь на 11 февраля.
Внедорожник Toyota Fortuner, по словам очевидцев, съехал с автодороги и опрокинулся около ресторана «Акниет» возле села Акшукур, передает Zakon.kz со ссылкой на Лада.kz.
Информация о происшествии в Скорую помощь села поступила в 00:35.
Прибывшие медики диагностировали у водителя 1997 года рождения сотрясение головного мозга. Ему была оказана амбулаторная помощь, после он был отпущен домой.
Фото: Лада.kz
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