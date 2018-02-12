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На борту разбившегося Ан-148 были два иностранца

12 февраля 2018, 07:49

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из "Домодедово".

МЧС России подтвердило иностранное гражданство двух пассажиров разбившегося Ан-148: это граждане Швейцарии и Азербайджана, пишет РИА Новости.

Ulrich Klaeui — гражданин Швейцарской конфедерации, Намиг Гахраманов — гражданин Азербайджанской республики.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Предполагается, что все погибли. Ранее представитель мэрии Орска говорил, что на борту могли быть два иностранца — из Швейцарии и Азербайджана.

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Фото: © AP Photo / Life.ru


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