Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Названа главная опасность парацетамола

12 февраля 2018, 08:12

Ученые проследили за изменениями в концентрации 700 соединений, важных для метаболизма.

Парацетамол негативным образом воздействует на половые гормоны, повышая риск бесплодия или пороков развития у плода. К такому выводу пришли ученые из организации Human Longevity в Сан-Диего, передает Лента.ру.

В исследовании приняли участие 455 человек старше 18 лет. Кроме того, в анализ были включены данные, полученные при обследовании 1880 европейских близнецов и 1235 людей с афроамериканскими и испанскими корнями. Ученые проследили за изменениями в концентрации 700 соединений, важных для метаболизма.

Оказалось, что во всех группах добровольцев наблюдалось истощение нейростероидных половых гормонов, связанное с употреблением парацетамола. Эффект был эквивалентен старению организма на гормональном уровне на 35 лет, что, в свою очередь, способствует дисфункции плаценты и нарушению репродуктивных способностей. Это также ведет к заболеваниям нервной системы, а также увеличивает риск выкидыша или нарушений развития у эмбрионов.

Нейростероидные половые гормоны производятся в мозге, надпочечниках и гонадах.

Фото: Wikimedia Commons


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...