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Астрономы предсказали скорое резкое снижение активности Солнца

12 февраля 2018, 08:35

Солнечная активность увеличивается и уменьшается с периодичностью в 11 лет.

Солнце станет более холодным и тусклым к 2050 году, прогнозируют астрономы Калифорнийского университета в Сан-Диего, сообщает РИА Новости.

Ученые считают, что эти изменения станут результатом "гранд-минимума" солнечной активности — периодического события, во время которого магнитное поле Солнца ослабляется, образуется меньше пятен и излучается меньше ультрафиолета.

В своем исследовании специалисты пронаблюдали за излучением схожих с Солнцем звезд на протяжении 20 лет и на основе этих данных пришли к выводу, что Солнце станет более тусклым к середине XXI века.

Солнечная активность увеличивается и уменьшается с периодичностью в 11 лет. При этом, по расчетам астрономов, к 2050 году температура Солнца может опуститься до маундеровского минимума, зафиксированного в период примерно с 1645 по 1715 годы. Тогда, по подсчетам астронома Эдварда Уолтера Маудера, вместо обычных 40-50 тысяч на Солнце образовалось всего лишь 50 пятен. Этот отрезок в истории часто связывают с малым ледниковым периодом, однако не все ученые согласны с таким мнением, считая, что даже при сильном падении солнечной активности глобальное похолодание произойти не может.

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев


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