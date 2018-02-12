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Генсек ООН выразил соболезнования семьям погибших в крушении Ан-148

12 февраля 2018, 08:42

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в связи с крушением самолета Ан-148 в Подмосковье выразил соболезнования семьям погибших, народу и правительству России, передает РИА Новости.

"Генеральный секретарь с глубокой скорбью узнал о трагической авиакатастрофе в Московской области, в которой погибли все пассажиры и члены экипажа. Генеральный секретарь выражает искренние соболезнования семьям погибших, народу и правительству Российской Федерации", — говорится в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все погибли.

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Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович


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