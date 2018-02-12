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Автомобиль врезался в столб и снес дорожный знак

12 февраля 2018, 08:49

В ДТП пострадали три человека — водитель и пассажир с BMW и водитель Peugeot — с различными травмами их госпитализировали.

ДТП, в котором пострадали три человека, произошло в микрорайоне Алгабас в Алатауском районе Алматы, по улице Аксайской, не доезжая до Малой Райымбека.

Как рассказали очевидцы, автомобиль Peugeot 307 и BMW 5 серии двигались по улице Аксайской в южном направлении. Не доезжая до улицы Райымбека, водитель Peugeot 307 решил развернуться. Водитель BMW не успел среагировать, затормозил, но на скользкой дороге автомобиль остановился не сразу.

В результате BMW на полном ходу ударил в бок Peugeot, последний развернуло на 360 градусов. Автомобиль откинуло на обочину, где он врезался в высоковольтный столб и снес дорожный знак.

В ДТП пострадали три человека — водитель и пассажир с BMW и водитель Peugeot — с различными травмами их госпитализировали.

Выяснением деталей случившегося займется полиция Алматы.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: © Sputnik /


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